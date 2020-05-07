Москва, , 13:39 — REGNUM Медики в США таки и не взяли анализы на коронавирус у российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме «Денберри». Об этом 7 мая заявила жена летчика Виктория Ярошенко, сообщает ТАСС.

По её словам, администрация тюрьмы не берет анализы у заключенных. «Ждут, когда пандемия утихнет и тогда, возможно, возьмут эти анализы», — сказала Ярошенко.

Напомним, 23 апреля руководство «Денберри» сообщило генконсульству России в Нью-Йорке, что Константин Ярошенко направлен на медицинское обследование. Виктория Ярошенко позднее сообщила, что её муж так и не сдавал анализы, несмотря на симптомы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярошенко не получил медпомощь вопреки заверениям администрации тюрьмы в США