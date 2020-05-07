Берлин, , 13:05 — REGNUM Североатлантический альянс продолжает стремиться к созданию мира, свободного от ядерного оружия. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Действительно, НАТО сократило свой ядерный арсенал в Европе на 90%. Но до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО также останется ядерным альянсом», — подчеркнул Столтенберг.

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Он пояснил, что цель ядерного оружия заключается не в том, чтобы не спровоцировать конфликт, а сохранить мир и сдерживать агрессию.

«Мир не становится более безопасным благодаря тому, что Россия, Китай и другие страны инвестируют в новое и все большее количество ядерного оружия, в то время как НАТО в то же время не имеет ни одного из этих вооружений», — отметил генсек Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года вооружённые силы США провели военные учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории России. По сценарию, РФ в ходе войны в Европе якобы применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории военного блока НАТО, на что США «ответили» ядерным ударом по России.

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Добавим, что в МИД РФ в марте 2020 года заявляли, что Россия, участвующая в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), последовательно сокращает свой ядерный арсенал, соблюдает все положения договора и призывает других участников подтвердить свои обязательства по нему.

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