Липецк, , 13:05 — REGNUM В администрации Липецкой области прокомментировали скандал вокруг анонимно опубликованной аудиозаписи с участием главы региона Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной. Речь шла об обработке Нижнего парка, площади Революции и остановок общественного транспорта дезинфицирующими средствами с применением разных видов оборудования.

На записи Артамонов назвал эти мероприятия «популистскими» и предложил «работать с максимальным эффектом» и обработать территории, на которых собираются люди «со слабым умом». Обработка дезинфицирующими растворами, по мнению губернатора, должна была испугать людей и способствовать самоизоляции. Уваркина ответила, что в таком случае нужно обработать набережную, где «тусуются гопники», но сначала мэрия запланировала пробную обработку, чтобы проверить безопасность для людей — «вдруг полягут».

«Ну, привлекут вас к ответственности в прокуратуре, если поляжет кто-нибудь», — ответил глава региона.

Порталу Most.tv в администрации пояснили, что аудиозапись «вырвана из контекста». Подлинность записи не опровергли. Совещание проводилось в апреле, когда прирост положительных тестов на коронавирус только начался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Евгения Уваркина уже второй раз попадает в центр внимания СМИ из-за попавших в сеть материалов. В декабре 2019 года было опубликовано снятое ею видео, на котором мэр идёт по Нижнему парку, с употреблением ненормативной лексики комментируя всё, что видит. Она выразила недовольство работой подрядчиков, которые занимались ремонтом парка. Своё авторство Уваркина отрицать не стала, заявив, что видео она послала в закрытый рабочий чат.

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