Киев, , 12:54 — REGNUM Украина предлагает НАТО разработать совместную стратегию сдерживания России в Черноморском регионе, заявил 7 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Соответствующие предложение дипломат из Киева озвучил руководителям дипломатических представительств стран — членов НАТО на Украине в ходе видеоконференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно словам Пристайко, противостоять России предполагается в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Отдельно вице-премьер подчеркнул, что Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое, как предполагается, поможет Киеву повысить уровень безопасности на морской южной границе в акватории Черного моря. Также стороны говорили об улучшение возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО.