Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Пандемия коронавируса — это тяжелейшая атака в истории США, превышающая даже масштабы терактов 11 терактов и нападение на Перл-Харбор. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Об этом сообщает Washington Examiner.

Трамп сравнил масштабы коронавирусного кризиса, унесшего жизни почти 75 тысяч (данные на 7 мая) человек в США, с другими эпизодами американской истории.

«Мы пережили самое страшное нападение, которое когда-либо было в нашей стране. Это действительно худшее нападение, которое у нас когда-либо было. Это еще хуже, чем Перл-Харбор. Это еще хуже, чем Всемирный торговый центр. Такого нападения еще никогда не было», — сказал Трамп.

Напомним, в США от COVID-19 уже скончались больше граждан, чем во время войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке вместе взятых.