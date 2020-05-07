Сеул, , 12:53 — REGNUM 7 мая представители министерства торговли Южной Кореи и Филиппин провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили пути укрепления сотрудничество после победы над коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран сошлись во мнении, что соглашение о создании зоны свободной торговли ускорит процесс привлечения инвестиций и торговли между странами, а также договорились укрепить двустороннее сотрудничество в различных областях после стабилизации ситуации с коронавирусом и ускорить процесс подписания соглашения.

Напомним, что 27 апреля министры торговли Южной Кореи и Филиппин провели телеконференцию, в рамках которой обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также договорились подписать соглашение о создании зоны свободной торговли в ближайшее время.

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