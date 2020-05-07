Берлин, , 12:45 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на поддержку со стороны Германии в борьбе за «надежные глобальные институты», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Помпео направил письмо министр иностранных дел ФРГ Хайко Маасу, в котором отверг критику Вашингтона за отказ от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению госсекретаря, ВОЗ неоднократно допускала ошибки по оказанию помощи всем странам. «Нашим главным приоритетом является защита жизни, а не высоких жестов и мелочной политики», — заявил Помпео, назвав коронавирус «уханьским».

Помпео добавил, что миру нужны надежные институты. Он сравнил ВОЗ с организациями, которые «прогибаются под Коммунистической партией Китая ценой человеческих жизней».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Хайко Маас призвал укреплять ООН и Всемирную организацию здравоохранения. Против отказа США от финансирования ВОЗ выступила и Еврокомиссия.

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