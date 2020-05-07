Берлин, , 12:36 — REGNUM На сегодняшний день пока рано говорить об отмене режима ограничительных мер, введённых в Москве на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 7 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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По его словам, это пока преждевременно. Градоначальник добавил, что после введения масочного режима система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки 6 мая в Москве было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 6703 случая. Всего в столице, по официальным данным, коронавирус подтвердился у 92 676 человек.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал такие высокие показатели огромным плюсом. Он пояснил, что это «не количество заражённых, это количество выявленных больных». И то, что их выявили так много, это не минус, а огромный плюс.

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