Киев, , 12:24 — REGNUM На Украине у 2,5 тыс. медицинских работников выявили коронавирус, поскольку им выдали некачественные средства защиты. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на заседании парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

По её словам, министерство выявило, что в регионах Украины для медработников закупались костюмы из марли и бязи, которые не могут обеспечить защиту от коронавируса.

«На сегодняшний день 2,5 тысячи врачей заболели и, в том числе из-за «иллюзии защиты», — рассказала она.

Комитет принял решение обратиться в Государственную аудиторскую службу и в Счетную палату с просьбой провести аудит госзакупок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вместо костюмов биологической защиты украинские медики в ряде случаев получили костюмы маляров.

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