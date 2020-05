Москва, , 12:20 — REGNUM В Госдуме объяснили усталостью моделирование США сброса термоядерной бомбы на Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.

«Можно и по-другому сказать: «В США смоделировали самоуничтожение». Зачем? Вероятно, где-то в глубине своей странной души Америка просто устала? Устала быть «великой и ужасной». Но вместо того, чтобы просто уйти на покой, она грезит разрушением мира», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Вместе с тем такая бомба при сбрасывании над Москвой поразила бы территории вплоть до 1,5 тыс. км от столицы России.