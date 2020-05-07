Джакарта, , 12:12 — REGNUM Национальное контртеррористическое агентство Индонезии призвало общественность не подвергаться влиянию «рассказов террористических групп в отношении правительства», сообщает Kompas.

В контртеррористическом агентстве напомнили, что пандемия COVID-19 не ослабила террористическую угрозу, о которой можно судить из арестов, проведенных специальным отрядом по борьбе с терроризмом.

«Это не выдумка, было доказано, что начиная с 25 марта специальный отряд арестовал несколько человек в Батанге, Центральная Ява. За этим последовали аресты в провинциях Малуку (17 апреля), Юго-Восточный Сулавеси (13 апреля), в Сурабая (24 апреля), в Сидоарджо (26 апреля) и в Серанге (27 апреля)», — говорится в заявлении национального контртеррористического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что у 705 граждан Индонезии за рубежом подтвердили SARS-CoV-2.

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