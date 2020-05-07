Рига, , 11:57 — REGNUM Правительство Латвии 7 мая рассмотрит вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории страны до 11 июня. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Предполагается, что одновременно с продлением режима ЧС в стране будет снят ряд ограничений на учёбу, коллективные занятия спортом, собрания и пассажирские перевозки.

Журналисты отмечают, что с 13 мая в стране, возможно, будет возобновлено международное авиасообщение и морские перевозки с европейскими странами. Список стран будет уточнён.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.