Прага, , 11:44 — REGNUM

Памятник маршалу Коневу следует перевезти и установить в России, а лицам, ответственным за его демонтаж в Праге, нужно навсегда закрыть въезд в нашу страну, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 мая, комментируя высказывания главы МИД Чехии.

Ранее Томаш Петржичек в интервью РБК заявил, что власти Чехии планируют усилить охрану своего посольства в Москве, поводом для этого стали акции протеста против сноса памятника маршалу Коневу в Праге. Также министр сказал, что «перемещение» памятника маршалу не нарушает, по его мнению, ни одного из двусторонних российско-чешских договоров.

«Протестовать у чешских диппредставительств в России надо, но зачем сопровождать эти законные проявления нашего возмущения хулиганскими актами? Это себе во вред. Пусть чехи, если хотят, усиливают охрану своего посольства собственными силами, но и наши полицейские, уверен, в состоянии обеспечить их должную охрану. Этого требуют принципы дипломатической неприкосновенности и взаимности в международных делах.

Что же касается трактовки чешским министром иностранных дел нашего двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, то она абсурдна. Чех считает, что демонтаж памятника и его перенос в музей не противоречат договору, «поскольку в нем не обозначено, что этот памятник должен стоять именно только на площади в Праге и нигде больше». Ясно, что это не так, что обязательство сохранять памятники подразумевает их сохранение на тех местах, где они находились в момент подписания договора. Но даже если встать на позицию чешского министра, то она будет работать не в пользу чехов, ибо понятно, где в таком случае окажутся все памятники белочехам, по недоразумению созданные в России.

Хочу подчеркнуть это ещё раз: разрешение на сооружение этих памятников давать не следовало. И тем более абсурдным выглядит объединение в одном соглашении о воинских захоронениях могил и памятников воинам Красной армии, освободившим Чехию от немецкой оккупации, и белочехам, которые были интервентами, разжигали гражданскую войну в России, творили на нашей земле насилие и террор.

Тем, кто такое соглашение заключил, надо было бы как следует вправить мозги!

Необходимо сделать всё возможное, чтобы памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был выкуплен у чехов, перевезён в Россию и установлен здесь, у нас.