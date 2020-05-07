Варшава, , 11:39 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши одобрила законопроект, позволяющий провести в стране президентские выборы по почте. Об этом 7 мая сообщают местные СМИ.

Таким образом, польский сейм преодолел вето сената страны (верхней палаты), а значит выборы главы государства все-таки состоятся.

Оппозиция выступает категорически против, утверждая, что подобный метод будет непрозрачным. Тем не менее, первый тур выборов в стране должен состояться не позднее 23 мая.

Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года.

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