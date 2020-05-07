Владивосток, , 11:52 — REGNUM Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сделал очередные кадровые перестановки в своём аппарате.

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Главным федеральным инспектором по Приморью назначен экс-руководитель Следственного управления Следственного комитета по краю Сергей Грызыхин, пишет Конкурент.

В его должностных обязанностях — контроль за исполнением в Приморском крае указов, распоряжений и иных решений президента РФ, что особенно важно в период эпидемии коронавируса и санкционированного Кремлём увеличения субъектности губернаторов.

С должности главы Следкома Приморья Сергей Грызыхин был уволен в апреле 2019 года в связи с неудовлетворительными показателями работы возглавляемого им ведомства.

Увольнению предшествовала критика Грызыхина со стороны главы Следкома РФ Александра Бастрыкина. Предшественник Грызыхина, Вадим Здоренко, по решению Юрия Трутнева переведён на аналогичную работу в Хабаровский край.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев предложил врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить количество чиновников в региональном правительстве, уволив неэффективных.