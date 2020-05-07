Киев, , 11:34 — REGNUM Во время Великой Отечественной войны жители Украины воевали за чужие интересы, заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в агитационном ролике, опубликованном 6 мая на youtube-канале организации.

По его словам, 75 лет назад жители Украины были разделены границами и воевали за чужие интересы.

«Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда — друг против друга… Единственным действительно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем», — подытожил Дробович.

Высказывания главы УИНП прокомментировал депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Он напомнил, что по итогам войны в составе УССР оказалась территория Западной Украины, что опровергает утверждение о войне за чужие интересы.

«Тупой и циничный плевок в лицо семи миллионам украинцев, которые дрались за свою Родину», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет на парад Победы в Минск, сославшись на карантин.

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Напомним, УИНП является государственной структурой Украины, отвечающей за создание и распространение пропаганды, связанной с историей. Одним из тезисов, продвигаемых данной организацией, является «российская агрессия», которая якобы происходит в Донбассе. Таким образом, украинское государство пытается избежать признания гражданского характера конфликта в Донбассе.

Отметим, что на территории Донбасса нет подразделений армии РФ, а Россия не является стороной конфликта.