Подгорица, , 11:15 — REGNUM Балканы — это «живая ткань, которую нельзя отдавать третьим странам». Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович в ходе саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 6 мая в режиме видеоконференции.

Напомним, что саммит сначала должен был пройти в столице Хорватии — Загребе, но из-за пандемии коронавируса было принято решение провести встречу в измененном формате.

Джуканович поблагодарил Евросоюз за «ободряющие заявления» по поводу присоединения стран Западных Балкан к «европейскому семейству», которые последовали после формирования новых органов власти в Брюсселе. По его словам, тот факт, что ЕС начал переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении, назначил спецпредставителя по этому региону, выделил 3,3 млрд евро на устранение последствий пандемии коронавируса и провел саммит ЕС — Западные Балканы в чрезвычайных условиях, свидетельствует о «возобновленном энтузиазме европейских партнеров» относительно этого региона.

Президент Черногории полагает, что процесс «европеизации Западных Балкан» можно ускорить прежде всего через развитие «качественных инфраструктурных связей» стран региона с ЕС, на основании «всеобъемлющего и целенаправленного инвестиционного и стратегического плана».

По его словам, «для ЕС пришла пора занять новые геополитические позиции на глобальной арене» и ради этого необходимо завершить процесс объединения Европы.

«За последних несколько недель мы часто слышим заявления о том, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним. Давайте сделаем все, чтобы он стал лучше. Чтобы Европа сохранила ценности западной демократии, либерального общества, свободы и прав человека, рыночную экономику и функциональное государство. Мы говорим: нельзя отдать Балканы третьим странам, потому что этот регион — живая ткань Европы. Это одновременно подразумевает, что мы, страны региона, должны усиливать «иммунитет» к предложениям, которые подрывают европейские ценности и единство. Мы хотели бы сохранить такую форму диалога, и хотели бы чтобы Западные Балканы стали частью европейского плана по восстановлению», — процитировал слова Джукановича портал Vijesti.me.

После онлайн-саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Западных Балкан по-прежнему интересны Евросоюзу в качестве потенциальных участников.

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