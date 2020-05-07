Копенгаген, , 10:54 — REGNUM 7 мая представители парламентских партий Дании встретятся, чтобы обсудить меры по снятию жестких карантинных ограничений, введенных после начала пандемии коронавирусной инфекции. Однако вопрос об открытии границы со Швецией даже не будет включен в повестку дня во время встречи. Об этом 7 мая сообщил шведская газета Expressen.

В настоящее время власти Дании медленно, но верно ослабляют жесткие ограничения, введенные в начале пандемии коронавируса. Многие дети уже вернулись в школы, открылись парикмахерские и даже тату-салоны и автошколы.

7 мая члены парламента Дании обсудят, как Дания должна открываться после локдауна и дальше. Помимо прочих мер, ожидается, что будет ослаблено ограничение на запрет собираться в группы более десяти человек. Однако вопрос об открытии датско-шведской границы даже не будет включен в повестку дня предстоящей встречи датских парламентариев.

«Мы не будем устанавливать дату для обсуждения вопроса открытия границы», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.