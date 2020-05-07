Киев, , 10:38 — REGNUM Сегодня, 7 мая, Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание, передает корреспондент ИА REGNUM.

В официальной повестке дня парламента Украины — три законопроекта: о государственном страховании врачей, о повышении зарплат врачам и об изменении процедуры тестирования предполагаемых больных коронавирусом.

Отметим, что нынешняя внеочередная сессия Рады — первая, которую организовали вопреки позиции «Слуги народа» остальные политические силы, представленные в парламенте. Внесенные на рассмотрение Рады законопроекты тоже представлены оппозицией, а не монобольшинством.

Одним из ключевых инициаторов заседания является экс-президент, депутат Рады от «Европейской солидарности»Петр Порошенко.Он сообщил журналистам, что три депутата от «Слуги народа» поддержали эту инициативу вопреки позиции фракции и накануне активно агитировал за поддержку внесенных законопроектов сразу в нескольких телеэфирах.

Президент Зеленский на данную активность своего соперника по президентским выборам пока не отреагировал.