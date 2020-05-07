Джакарта, , 10:33 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в индонезийской провинции Малуку и ощущалось в Папуа, сообщает Detik.

Руководитель отдела по связям с общественностью агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Тауфан Маулана заявил, что в ряде восточных районов страны ощущалось это землетрясение.

По его словам, нет информации, связанной с ущербом от землетрясения.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,3, но данные были обновлены до 6,9 баллов. Землетрясение произошло 6 мая в 20:53 по местному времени в море Банда.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.