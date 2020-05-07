Киев, , 10:12 — REGNUM На Украине сегодня, 7 мая, эксперты обсуждают заявления по ситуации в Донбассе, сделанные накануне заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом в ходе онлайн-дискуссии.

В частности, политолог Михаил Павлив обращает внимание на статус спикера по украинской проблематике — «заместитель помощника».

«Похоже, даже уборщица из Госдепа имеет более весомый голос в вопросах мира в Донбассе, чем руководство «аграрной супердержавы». А то, что эти «уборщицы» несут околесицу, противоречащую всем договоренностям, — так это уже обыденность», — подчеркивает эксперт, задаваясь при этом риторическим вопросом:

«Право слово, вы же не думаете, что они действительно хотят мира и успеха Украине?»

ИА REGNUM напоминает, что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что проведение выборов в Донбассе является невозможным в нынешних условиях, а также обвинил Россию в том, что она якобы развязала конфликт в Донбассе.