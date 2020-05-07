Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Грузию возмутил статус Абхазии в отчете Freedom House, которая оценила ее в 40 баллов как частично свободную страну. Правда, Абхазия в этом отчете отмечена звездочкой, которая, как поясняется в ссылке под отчетом, обозначает территорию, а не независимую страну. Но такое пояснение не удовлетворило грузинских политиков и экспертов, и они попытались выяснить, кто мог предоставить международной организации недостоверную информацию об Абхазии и ее статусе.

По мнению грузинских экспертов, за подобной информацией могут стоять либо представители нынешней оппозиции, либо Россия, которая, вероятно, вкладывает и немалые суммы в утверждение Абхазии как независимого государства.

В беседе с телекомпанией «POS TV» грузинский эксперт Гия Абашидзе отметил, что подобные недочеты в исследовании Freedom House выявляются не впервые, но вопрос состоит в том, кто именно предоставляет этой организации информации из Грузии.

«Вопрос, кто поставляет им информации отсюда? Не те ли так называемые эксперты и НПО-шники, которые замечены в тесном сотрудничестве с Национальным движением? Такие подозрения возникают не только у меня, и именно они создают такую вредительскую картину», — заявил Гия Абашидзе.

Следы российского влияния и финансовых вложений видит в этом исследовании другой грузинский эксперт Мамука Арешидзе.

Еще один грузинский эксперт Заал Анджапаридзе отмечает, что он лично не против упоминания Абхазии в отчете Freedom House, но это должно быть сделано с оценкой, соответствующей реальности.

«Я лично не против, чтобы Абхазия упоминалась в отчете Freedom House, но с соответствующей реальности оценкой. Для тех, кто хорошо знает абхазскую реальность, мягко говоря, оказалась странной оценка Freedom House, согласно которой Абхазия с ее 40 баллами — «частично свободная страна», и в которой политические права и гражданские свободы человека защищены больше, чем в Казахстане, Китае и Азербайджане», — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook.