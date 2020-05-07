Джакарта, 7 мая 2020, 10:09 — REGNUM В МИД Индонезии заявили, что все еще ждут комментарий от правительства Габона о похищении индонезийских граждан, сообщает Sindonews.
По сообщениям, в водах Габона были похищены три гражданина Индонезии, работавших на судне под флагом Сенегала.
«Что касается похищения индонезийских граждан, посольство Индонезии в Абудже поддерживало связь с правительством Габона, но до сих пор не было никаких официальных заявлений», — заявил Джуда Нуграха глава департамента по защите граждан Индонезии и юридических лиц при МИД страны.
Похищение, как сообщается, произошло 3 мая 2020 года.
«Итак, до сих пор мы все еще ждем подтверждения от местных властей», — пояснили в МИД Индонезии.
Между тем, по словам источника в правительстве Габона, пираты похитили шесть человек с двух кораблей. В дополнение к трем индонезийским гражданам были похищены два гражданина Южной Кореи и Сенегала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что обеспокоена последними событиями в регионе Южно-Китайского моря.
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