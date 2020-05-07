Джакарта, , 10:09 — REGNUM В МИД Индонезии заявили, что все еще ждут комментарий от правительства Габона о похищении индонезийских граждан, сообщает Sindonews.

По сообщениям, в водах Габона были похищены три гражданина Индонезии, работавших на судне под флагом Сенегала.

«Что касается похищения индонезийских граждан, посольство Индонезии в Абудже поддерживало связь с правительством Габона, но до сих пор не было никаких официальных заявлений», — заявил Джуда Нуграха глава департамента по защите граждан Индонезии и юридических лиц при МИД страны.

Похищение, как сообщается, произошло 3 мая 2020 года.

«Итак, до сих пор мы все еще ждем подтверждения от местных властей», — пояснили в МИД Индонезии.

Между тем, по словам источника в правительстве Габона, пираты похитили шесть человек с двух кораблей. В дополнение к трем индонезийским гражданам были похищены два гражданина Южной Кореи и Сенегала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что обеспокоена последними событиями в регионе Южно-Китайского моря.

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