Петрозаводск, , 10:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Карелии выявили 15 новых случаев коронавируса, их общее количество достигло 125 случаев. Одним из источников стал заразившийся ранее сотрудник фельдъегерской службы. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Всего на 7 мая переболели и выписаны 22 человека, в том числе трое — за последние сутки в Петрозаводске.

В Карелии на обязательной самоизоляции находятся 5977 человек, за сутки их количество возросло на 423 человека. Еще 23 человека остаются в местах обсервации.

Как отметил Артур Парфенчиков, из пятнадцати новых случаев восемь выявлено в Петрозаводске. Среди них — четверо сотрудников фельдъегерской службы и два человека, контактировавших с ними.

Напомним, 4 мая был выявлен сотрудник фельдьегерской службы, который контактировал с человеком с подтвержденным коронавирусом.

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«Два случая зарегистрированы в селе Деревянное Прионежского района — это фельдшер и водитель скорой помощи. Они также контактировали с работником фельдъегерской службы, заболевшим ранее: оказывали ему медицинскую помощь, прибыв по вызову в СНТ», — отметил Парфенчиков.

Также в числе новых выявленных фактов — один случай в поселке Салми Питкярантского района, один — в Сегеже, и три человека в Беломорске.

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