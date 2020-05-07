Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Не менее 53 стенограмм, которые якобы подтверждают «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году, готовы к публикации. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу.

Гренелл в письме, датированном 4 мая, указал, что стенограммы прошли необходимую редакцию и могут быть преданы огласке без опасений нарушить секретность. Он отметил также, что 43 из 53 стенограмм были готовы к июню 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о «российском вмешательстве» в президентские выборы и подтвердил обвинения в адрес Москвы. Вместе с тем он не нашёл подтверждений «сговора» Трампа с представителями России. Это отрицал и Трамп, и российская сторона. Российское руководство не раз категорически отвергало обвинения о вмешательстве в избирательный процесс в США.

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