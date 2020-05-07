Киев, , 09:26 — REGNUM Украина выполнила все условия для того, чтобы присоединиться к Партнёрству расширенных возможностей НАТО, заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 6 мая по итогам видеоконференции с послами стран-членов НАТО и представительством НАТО на Украине.

«С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость украинских военных с подразделениями стран-членов НАТО», — рассказал он.

Пристайко отметил, что у Украины всё же остаётся определённое «домашнее задание», но работа по его выполнению очень хорошо спланирована и это понимают как украинские военные чиновники, так и представители НАТО.

«С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнёров Альянса», — добавил экс-министр.

Он отметил, что Украина ждёт приглашения присоединиться к программе в ходе ближайшего заседания Североатлантического совета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел стран НАТО приняли решение усилить поддержку безопасности Украины и Грузии на Чёрном море.

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