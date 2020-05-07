Сеул, , 09:27 — REGNUM Уровень поддержки президента Южной Кореи продолжает держаться выше 60% третью неделю подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

По данным опроса, проведенного с 4 по 6 мая среди 1508 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки составил 61,4%, что на 0,8% больше по сравнению с прошлой неделей. Не одобряют деятельность президента 32,4%, что на 3% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 6,1%.

Эксперты отмечают, что на рост показателя, вероятно, связан с началом предоставления единовременной финансовой помощи населению.

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Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 42,6%, Объединённой партии будущего — 26,3%, Партии справедливости — 6%, Открытой демократической партии — 5,4%, Народной партии — 3%, Партии за средства к существованию народа — 2,7%.