Москва, , 09:18 — REGNUM ПА ОДКБ выступила с обращением к парламентам государств — членов Совета Европы в связи с 75-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Парламентарии призывают страны СЕ принять законы по противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлений в современной Европе, по защите исторической правды о Второй мировой войне, пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе.

Также предлагается принять акты по недопущению надругательства над могилами участников борьбы с нацизмом, осквернения мест воинских захоронений, вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, преследования ветеранов, попрания чести павших и замученных в концлагерях смерти.

Кроме того, парламентарии просят принять законы по пресечению любых попыток оправдания нацистов и их пособников, совершивших тягчайшие преступления в годы Второй мировой войны, действий их последователей, отрицания или искажения решений Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

«Наш общий долг — сохранить память о Великой Победе, которая объединяет все народы, вместе победившие нацизм, чтить память тех, без кого Победа была бы невозможна, кто отдал жизнь во имя свободы народов, ради нашего будущего», — говорится в обращении, опубликованном на сайте ПА ОДКБ.