Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Введенные Смольным для борьбы с распространением коронавируса ограничительные меры, скорее всего, будут продлены и после 12 мая, и даже ужесточены. Возможное ослабление запретов ожидается не раньше июня.

Как сообщает 7 мая издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в городском оперативном штабе, власти готовятся в целом продлить режим изоляции, введенный в конце марта и пролонгированный по 12 мая, а в дополнение к нему ввести обязательное ношение масок в общественных местах.

Это связано с очень низким уровнем добровольной самоизоляции, который показывает население Петербурга. Как сообщалось, 6 мая он падал ниже 2 баллов из 5 возможных, что означает почти полное игнорирование рекомендаций сидеть дома.

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Постепенный выход из запретительного режима в Петербурге может начаться не раньше 1 июня, но только при отсутствии скачка новых выявленных случаев коронавируса. Возможно, тогда введут первые послабления для сферы торговли и услуг.

А пока рассматривается возможность открытия очного приема в МФЦ по предварительной записи и открытия автосалонов.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 5884 случаев коронавируса. Умерло 40 человек. Выздоровело 1532 человека.

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