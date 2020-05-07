Токио, , 08:51 — REGNUM Японское правительство совместно с властями США ведет активный сбор информации про новый ракетный объект Северной Кореи, который, по мнению американских экспертов, может быть предназначен для запуска баллистических ракет. Об этом 7 мая рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Правительство прилагает все силы к сбору и анализу необходимой информации», — заявил Суга.

Помимо того, он рассказал, что японские власти в данном вопросе поддерживают тесный контакт с США и другими странами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Японии не принимало решения не размещать на военном полигоне Арая в префектуре Акита на севере острова Хонсю наземный комплекс ПРО Aegis Ashore производства США.