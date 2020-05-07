Эр-Рияд, , 08:51 — REGNUM Вооруженные силы Саудовской Аравии покинули контрольно-пропускные пункты (КПП) на острове Сокотра в Йемене. Об этом 7 мая сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, вывод войск был произведен в рамках соглашения о деэскалации конфликта между Эр-Риядом и Южный переходным советом, ранее объявившем о самоуправлении.

На прошлой неделе Южный переходный совет обвинил правительство Йемена в неспособности решить социальные проблемы южных регионов страны, что и стало причиной роста напряженности между сторонами.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Ранее Южный переходный совет воевал на стороне коалиции против повстанцев-хуситов, однако разногласия между союзниками поставили под угрозу возможность совместных боевых действий.

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