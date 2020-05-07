Тбилиси, , 08:59 — REGNUM Кока Кандиашвили, которому принадлежит агентство «Эсперсона», не является членом правящей партии «Грузинская мечта». Данное заявление лидера большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе 6 мая было опубликовано на сайте партии.

«Этот человек официально не связан с «Грузинской мечтой», если не ошибаюсь с 2013—2014 годов», — сказал Мдинарадзе.

При этом он признал, что Кандиашвили является активным сторонником правящей партии, а также ведет борьбу с партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Лидер парламентского большинства также подчеркнул, что не было никаких официальных договоренностей или поручений между «Грузинской мечтой» и Кандиашвили.

Напомним, 6 мая администрация Facebook удалила ряд фальшивых аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram. Одни аккаунты «продвигали» политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основанного им ЕНД, а другие (связанные с «Эсперсоной») — политику «Грузинской мечты».

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