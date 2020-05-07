Москва, , 08:36 — REGNUM Военнослужащим в России запретили пользоваться электронными гаджетами во время боевых действий, в условиях чрезвычайного и военного положения. Это следует из указа главы государства, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Электронные средства связи с функцией фото-, видеосъемки и передачи геоданных также запрещено использовать во время боевого дежурства, пресечения террористической деятельности за пределами России, а также при учениях и походах кораблей.

Кроме того, военнослужащим запрещается публиковать в социальных сетях материалы, которые позволяют определить их принадлежность к Вооруженным силам России. Распространение таких сведений станет грубым дисциплинарным проступком.

Отметим, указ президента России Владимира Путина вносит изменения в устав Вооруженных сил России от 2007 года. Изменения также вносятся в устав гарнизонной и караульной службы.