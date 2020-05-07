Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Украинские выборы в Донбассе возможны только после того, как боевики ВСУ возьмут под контроль границу ДНР и ЛНР с Россией. Об этом заявил 7 мая в ходе онлайн-дискуссии заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

По его словам, прежде чем задумываться о проведении выборов, следует обеспечить безопасность в регионе.

«Украина должна получить контроль над её международной границей», — считает чиновник.

Кент обвинил Россию в том, что она якобы развязала конфликт в Донбассе.

«Это война, которую развязала Россия. И Россия может её остановить», — подчеркнул он.

Помощник госсекретаря отметил, что выполнение Минских соглашений всеми сторонами конфликта является единственным способом остановить войну в Донбассе. По его мнению, Россия с первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские соглашения.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не отказывается от планов провести местные выборы 25 октября 2020 года на всей территории, включая Донбасс.

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Отметим, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выступает гарантом выполнения Минских соглашений Украиной. Попытки представить Россию стороной конфликта в Донбассе связаны с нежеланием Украины и её западных «партнёров» признавать гражданский характер войны. Согласно Минским соглашениям, выборы в ДНР и ЛНР возможны только после выполнения всех предыдущих пунктов, которые Украина игнорирует с момента подписания соглашений в 2015 году.