Москва, , 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, место Решетникова в группе заняла его заместитель Полина Крючкова. На этой должности она находится с 25 февраля, ранее Крючкова была заместителем главы департамента экономической политики и развития Москвы. В группу также включён заместитель главы исполкома «Народного фронта за Россию» Арсений Беленький.

Решетников является министром экономического развития РФ с 21 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в ходе видеосовещания Решетников докладывал президенту о реализации мер по поддержке экономики в период пандемии. Путина слова министра не удовлетворили, он заявил, что необходимо не перечислять принятые ранее решения, а подробно разобраться в ситуации.

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