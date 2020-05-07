Москва, , 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.

«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» 5 апреля провели акцию у посольства Чехии в Москве. Они закрепили на заборе дипведомства плакат с надписью «Стоп фашизму» и бросили на его территорию дымовую шашку. В организации заявили, что акция стала ответом на снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

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В ответ МИД Чехии направил ноту российским коллегам, ожидая, что российские власти примут меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

3 апреля власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева, под руководством которого красноармейцы освободили город 9 мая 1945 года. Решение о сносе принято на уровне района города «Прага-6».

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