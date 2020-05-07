Минск, , 06:29 — REGNUM Сотрудники посольства РФ в Минске получили официальное уведомление о лишении Белоруссией аккредитации съемочной группы российского Первого канала, подтвердили 6 мая в пресс-службе российской дипмиссии.

«У двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы посольства Алексей Маскалев.

Ранее о лишении аккредитации российских журналистов сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1». Неудовольствие Минска, в соответствии с показанным телесюжетом, вызвало якобы не соответствующее действительности изложение фактов, касающихся ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии.

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