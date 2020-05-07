Багдад, , 02:13 — REGNUM Парламент Ирака вечером 6 мая одобрил программу, представленную новым премьер-министром Мустафы аль-Казыми, а также большинство предложенных им кандидатур в правительство. Об этом сообщает телеканал «Скай ньюс — Арабия».

Депутаты смогли утвердить основную часть списка правительства, представленного аль-Казими, за исключением четырёх отвергнутых кандидатов. В числе утверждённых — главы Минобороны, МВД и Минфина. Кандидатуры на посты министров иностранных дел и нефти будут проголосованы позже.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 мая в Багдаде должно было состояться заседание парламента Ирака по вопросу формирования нового правительства.

Напомним, с начала октября 2019 года в Ираке наблюдается политический кризис, толчком к которому послужили массовые акции протеста, вызванные падением уровня жизни в стране, а также коррупцией среди чиновников. После манифестаций прежнее правительство Ирака ушло в отставку, с тех пор новый кабинет министров сформировать не удавалось.

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