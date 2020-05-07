Загреб, , 01:01 — REGNUM Страны Западных Балкан по-прежнему интересны Евросоюзу в качестве потенциальных участников, заявила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после онлайн-саммита с главами государств и правительств этих государств.

Кандидатами на вступление в ЕС сегодня являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория.

«Этот саммит — свидетельство того, какую важность мы придаем региону. Это абсолютный приоритет для Евросоюза и моей Еврокомиссии», — подвела итог мероприятию Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для стран Западных Балкан существует «реальная европейская перспектива», однако им предстоит пройти путь реформ в сферах верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Добавим, сегодня ни для одной из перечисленных стран даже примерно не определены возможные сроки вступления в Евросоюз. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в ЕС до 2025 года.

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