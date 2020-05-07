Скопье, , 08:09 — REGNUM Глава Социал-демократического союза Македонии и бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 6 мая принял участие в саммите европейских социалистических партий, прошедшем одновременно с Загребским саммитом стран ЕС, также в онлайн-формате.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в обращении к лидерам европейских социалистических партий Заев подчеркнул, что данный саммит был организован в условиях планетарного кризиса и подчеркнул, что в нынешних условиях обострилась необходимость в проявлении солидарности и приверженности социал-демократическим ценностям.

Примером проявления такой солидарности Заев назвал помощь, оказываемую ЕС странам Западных Балкан.

«Мы благодарны ЕС за помощь, оказываемую нашей стране и другим странам Западных Балкан», — заявил Заев, комментируя решение ЕС о предоставлении странам региона пакета срочной помощи на сумму 3,3 миллиарда евро на восстановление после пандемии коронавируса.

Приветствуя планы ЕС по расширению инвестиций в страны Западных Балкан, Заев подчеркнул, что ЕС является самым крупным партнером Северной Македонии и всего региона Западные Балканы в целом.

В конференции также принял участие глава косовского «Движения за самоопределение» Альбин Курти. Политик заявил, что единственным выходом из сложившегося после вынесения его правительству вотума недоверия 25 марта политического кризиса является проведение досрочных выборов.

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