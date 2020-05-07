Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заблокировал резолюцию Конгресса, которая могла ограничить его полномочия в части применения вооруженных сил против Ирана, сообщили 6 мая в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана», — сказал американский лидер.

Напомним, резолюция был принята обеими палатами Конгресса в марте 2020 года. Ограничения предусматривают вывод с Ближнего Востока военнослужащих США, которые действуют против Ирана, если только Конгресс не примет обратного решения. Трамп на этапе принятия документа заявлял, что наложит на него вето.

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