Варшава, , 00:06 — REGNUM Выборы президента Польши 10 мая не состоятся, заявили 6 мая в правящей партии «Право и справедливость», сообщает Польское агентство печати.

Соответствующее заявление сделали глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский и лидер объединения «Соглашение» Ярослав Говин.

Причина, как отмечают авторы документа, в политике оппозиции. Дата выборов будет названа позже спикером Сейма. Пока же выборы будут объявлены несостоявшимися.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая Сенат Польши отклонил инициированный «Правом и справедливостью» закон о дистанционном голосовании на выборах президента 10 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Польши отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента