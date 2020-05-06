Иерусалим, 6 мая 2020, 23:52 — REGNUM Новое израильское правительство будет приведено к присяге 13 мая, передаёт 6 мая Kan.
Соответствующее решение совместно принято главами партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем.
Дата узаконивания нового правительства определена после того, как израильский Верховный суд утвердил коалиционное соглашение лидеров вышеуказанных партий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху и Ганц 20 апреля подписали соглашение о создании коалиционного правительства.
Также они приняли решение, что будут поочерёдно исполнять обязанности премьер-министра.
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