Париж, 6 мая 2020, 23:51 — REGNUM Российские корвет «Стерегущий» и танкер «Академик Пашин» осуществляли слежку за испытаниями новейшей французской атомной субмарины Suffren («Сюффрен»), сообщает 6 мая газета La Manche Libre.
По утверждению французского издания, российские корабли были специально направлены к побережью Шербура для наблюдения за ходовыми испытаниями новейшей субмарины.
Такие выводы основаны на том, что испытания головной многоцелевой атомной подводной лодки Suffren («Сюффрен») проекта Barracuda начались 27 апреля 2020 года у побережья Шербура, а российские танкер «Академик Пашин» и корвет «Стерегущий» как раз в это время находились в 30 милях от места испытаний.
Издание заявляет, что присутствие российских военных кораблей может повлечь задержку испытаний новейшей субмарины.
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