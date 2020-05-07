Приштина, , 00:32 — REGNUM Накануне проведения Загребского саммита ЕС, который состоялся 6 мая в онлайн-формате, комиссар Европейского союза по расширению и политике добрососедства Оливер Верхели заявил, что Западные Балканы остаются приоритетным для ЕС регионом.

В интервью для Deutsche Welle Вархели заявил, что Балканы — регион, на территории которого существуют проблемы, ожидающие решения, и одной из такой проблем является косовский вопрос.

На вопрос о том, когда будет разрешен конфликт между Косово и Сербией, Вархели выразил убежденность в том, что после выборов 21 июня в Сербии переговоры начнут продвигаться достаточно быстро. Комментируя посредничество США в переговорах между Косово и Сербией, венгерский дипломат подчеркнул, что ЕС и США не ведут гонку за лидерство в процессе переговоров:

«Мы и США являемся стратегическими партнерами в регионе, и мы должны работать вместе», — заявил Вархели.

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