Тегеран, , 08:09 — REGNUM 6 мая министерство разведки Ирана объявило, что иранскими силами были ликвидировали две террористические группы на западных границах страны, сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении министерства говорится, что его силам в провинциях Западный Азербайджан и Курдистан удалось провести успешную операцию и ликвидировать две террористические сепаратистские группы, которые проникли в страну из соседних стран для совершения террористических актов.

«В ходе разведывательной операции были арестованы 16 террористических элементов, а также изъято два автомата АК-47, связка гранат и боевые патроны», — говорится в заявлении. По сообщению министерства, лидер этой террористической группировки проживает в Европе и пользуется поддержкой арабов», — говорится в заявлении.

Министерство сообщило, что некоторые из арестованных террористов были причастны к убийству невинных людей, а также к вымогательству в отношении производителей и торговцев на западе страны.