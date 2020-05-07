Тегеран, , 08:18 — REGNUM 6 мая представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране Кристоф Хамельман высоко оценил усилия Ирана по противостоянию COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В кулуарах встречи представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране и представителей комитета иранской Организации по переливанию крови (IBTO) Кристоф Хамельман рассказал о прогрессе Ирана в противостоянии COVID-19, особенно в области плазменной терапии.

Хамельман отметил, что в то же время предпринимаются попытки стандартизировать продукт, и как только результат покажет, что есть хорошие результаты лечения пациентов, страны должны очень быстро перейти к следующему этапу разработки продуктов в больших масштабах.

Ранее 29 апреля заместитель министра здравоохранения Касем Джанбабаи, выступая перед журналистами, заявил, что Иран работает над крупнейшим в мире проектом плазмотерапии с целью лечения больных коронавирусной инфекцией.

«Наибольшее количество исследований и клинических испытаний плазмотерапии было проведено в Иране», — сообщил Джанбабаи. По его словам, на первом этапе исследования было задействовано 60 пациентов, а также были собраны данные о 150 других пациентах.