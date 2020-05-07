Тегеран, , 08:32 — REGNUM 6 мая заместители министров иностранных дел Ирана и Туркменистана провели переговоры в режиме видеоконференции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщило управление по связям с общественностью МИД Ирана, Аббас Арагчи и его туркменский коллега Вафа Гаджиев обсудили последние события в области развития политических, экономических, торговых и консульских отношений, а также региональные и международные проблемы.

Напомнив о важности расширения отношений между двумя странами, они подчеркнули необходимость сотрудничества, а также решения вопросов и проблем, вызванных вспышкой коронавируса.

Среди наиболее важных вопросов, обсуждавшихся в ходе видеоконференции, были возобновление работы железнодорожных пограничных пунктов, эффективное сотрудничество в борьбе с экономическими последствиями вспышки коронавируса, возобновление экспертных совещаний экономических организаций двух соседних стран, продолжение торговли и устранение проблем с транзитом.

В ходе встречи Арагчи и Гаджиев также обсудили политические события в Афганистане и обеспечение безопасности в регионе.