Тегеран, , 08:37 — REGNUM 6 мая постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене заявил, что 21 процент от общего числа инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2019 году был произведён на территории Ирана, который возглавил список стран, инспектируемых представителями МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Казем Гарибабади сказал, что Иран входит в число 62 стран, которые осуществляют дополнительные протоколы и соглашения о гарантиях.

Исходя из отчетов о выполнении гарантий МАГАТЭ в 2019 году, из 466 инспекций среди государств-членов 432 были произведены в Иране, что составляет 92 процента от общего числа инспекций в группе и 20 процентов по миру.

Иранский представитель сослался на полную прозрачность данных Ирана по его мирной ядерной программе и на то, что значительный объем инспекций агентства осуществляется в соответствии с иранской ядерной сделкой, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).