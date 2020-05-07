Тегеран, , 08:37 — REGNUM 5 мая МИД Ирана в своем послании подчеркнул прочные отношения Ирана с Афганистаном, заявив, что обвинения США в адрес Ирана в связи с аварией в Герате похожи на «горькую шутку». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 мая.

«Иран имеет прочные связи с Афганистаном и возглавляет движение по оказанию помощи афганским лидерам с целью создания коалиционного правительства», — написал иранский МИД в своем Твиттере.

«То, что произошло с афганскими гражданами в Герате, трагично и никак не связано с этим, при этом обвинения американского режима в адрес Ирана являются горькой шуткой», — сообщил МИД Ирана, отметив, что США являются государственным спонсором терроризма во всем мире.

Ранее посольство США в Кабуле в своем Твиттере сообщило: «Мы разделяем озабоченность афганского правительства, гражданского общества и людей сообщениями об убийствах и жестоком обращении с афганскими мигрантами на границе с Ираном». Власти США также поддержали решение Кабула начать расследование по этому вопросу.